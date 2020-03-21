指揮中心說明新增18例確診背景，全數為境外移入 (圖／翻攝自衛生福利部臉書)

新冠肺炎疫情延燒，台灣連日確診數大增，近五天一口氣增加86例，總數已達153例，確診者絕大多數都是出國遊玩返台者。今天(21日)公布的18例中，網友看到其中143、144例的背景後戰翻了。

根據指揮中心說明，143、144例為捷克返台的夫妻，兩人平日常居捷克，是77例境外移入確診者的的親人，在3月7日到14日期間，曾與77例一同自捷克出發，赴美探親，其中77例與143例在3月14日發病，144例則是在3月6日就發病，夫妻倆前天(19日)返台入境後，機場採檢送驗，今天確診。

不少網友看到足跡後痛罵「捷克住半年，生病就跑回台灣」、「跟他們同班機的人保重了」、「跑去美國不知道傳染多少人」、「再次證明台灣健保多好用，加上機票錢都划算」、「中間還周遊列國哩 不知道害死多少人」、「長住捷克幹嘛跑回來」，但也有人持反對意見「人家去捷克是工作好嗎，又不是去玩」、「他又不知道自己確診，有什麼好怪的」、「工作留學又不是去遊玩的，還在獵巫啊」、「一堆人獵巫，根本只是外了發洩情緒而已」、「他們有我們護照，憑什麼不能回來」。

(中時電子報)