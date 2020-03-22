新冠肺炎疫情正在世界各國蔓延，台灣防疫第一階段守得很好，全球有目共睹，未來防線是否可能被突破？網友尊稱「國師」的星座專家唐綺陽，22日在粉絲專頁公佈最新「唐綺陽3／23-3／29星座運勢週報」，她指出，我們此刻就在「史詩級、現象級的歷史事件」中，發生的事值得載入史冊。她提醒「三到五月很關鍵」，請大家共體時艱，小心未來一個月「突然殺出的程咬金」以及使局勢充滿危機的元素，關鍵時刻請不要添亂、製造內鬨讓台灣翻車，否則就會成為千古罪人，大家一起把「三月下旬至四月中旬」的大考考好，不需恐慌也不要失去人性，台灣當然有機會安然通過，依然會是難得的一片淨土。

《唐綺陽臉書全文》：

目前，最重大的話題就是防疫，台灣第一階段守得很好（十二月下旬以來），超前佈署、切實執行的成績，全球有目共睹，但，太陽進牡羊就是「第二階段大考來臨」，不只台灣，因為「魔羯vs牡羊」的大考驗，其能量就像「高速的車要經過車流量大、又沒號誌的十字路口」，如果沒有提高警覺，或只用原本的方式過馬路，就可能遭左右兩邊的來車高速衝撞，畢竟沒有號誌，這樣的路口，非常考驗開車者的技術與警覺性。未來一個月就是這麼需要緊繃的階段。

所以，台灣有沒有機會安然通過呢？當然有，雖然路口沒有號誌看起來充滿危險，但我們有人在路口指揮呀（各國的指揮系統又要再度比賽），只要我們萬眾一心，服從指揮，保持警覺，安全通過路口，就能再交出一次漂亮成績，令世界刮目相看。所以請那些搞政治操作、不分青紅皂白什麼都反、甚至建議把陳時中部長換下來的人，請至少未來一個月不要來亂，誰會在最緊張的時刻換指揮官？若硬要在關鍵時刻內鬨使台灣翻車，你就是千古罪人。

那，什麼是未來一個月「突然殺出的程咬金」、使局勢充滿危機的元素呢？那就是「牡羊能量」了，幾個重點僅供參考：

一、戰爭能量

牡羊時節本就是「戰爭感」大盛之時，各國難免「戰鬥意識升高」，所以任何火花、挑釁都可能引動，要小心「擦槍走火」。此外，各國也必須以「作戰規格」面對局勢，因為任何失控都可能導致經濟財產更大的損失。

二、我行我素、自私者

哪怕大部分人都很自覺、守規矩，乖乖防疫，但只要少部分自私者不守規矩、隱匿行蹤，還出外趴趴走，就可能造成「災難」。目前台灣的案例還能列編號、做追蹤，實屬萬幸，只能說該居家隔離者千萬不要自私自我，以大局為重，不出門就是愛台灣最好的方式。

其實在這「現世報」的時節，很多案例已經彰顯，一旦自私被發現，後果也既直接又嚴重，不是染病，就是被革職，我行我素之前請三思。

三、小孩、年輕人

牡羊跟年輕人有關，所以小孩、學生、運動員也是「主要角色」，所以學校的防疫不可輕忽，必要時甚至可考慮停止上課（避免群聚），但也要注意這不代表放假、可以外出趴趴走，這部份的認知要好好普及。留學生回國避疫潮也湧現，孩子們回故鄉避難無可厚非（他們又不是明知故犯的自私貪玩者），不應歧視，反而應該溫暖接納，若因此帳面上數字增加，也無須懊惱、恐慌，那不是「防疫做不好」的增加，而是「接回了遊子而增加」，反而是「愛的印記」吧。

只要不是社區感染，都不需恐慌，這一波回國潮只要切實做好防疫、做好隔離，醫療系統就不致崩壞，醫護人員也不致累壞，台灣依然是一片難得的淨土。

防線是否被突破？三到五月很關鍵。

本週火星在魔羯最後衝刺，意味各國「最高層」、「最底層」正「壓力最大化」中，都在蒙難、崩潰受罪、必須積極拆招才行，這場極度誇張的壓力，沒人例外，高層承擔責任，底層奮力求生，刻不容緩。何況木星4／5合相冥王星，「死亡氣息」飆高，某些人、事、物面對「撐不撐得下去」的壓力，大潮不可小覷。

而火能量的衝刺，也意味著衝突、火能量、暴衝等突發狀況高發，大家務必小心，小則控制脾氣，大則當心火災、車禍、生死之事等；但壓力極大的此刻，也可能是新的創業動起來之時，新的生機正在勃發。

土星則今日中午進水瓶。它將會在水瓶待到7／2，然後年底十二月時再度進入，所以7／2日前其所引發的變化值得關注。木、土星的移動都與人類的「社會性、集體表現」息息相關，土星率先把我們帶進水瓶，意味著我們有「科技介入生活、群聚」的壓力，像是若學校停課太久，是否必須以線上方式接續？雖然沒空好好建置（所以壓力大），但壓力下個謀生路卻是必須。

世人也有「與人保持距離的壓力」（更多人互相隔離），這次世間對土星的演繹實在太具體，如此誇張的劇本只有老天才寫得出來，但它也提醒人們「不可失去博愛」，不以親密的方式表達愛，不代表愛不存在，只是方式必須顛覆，必須更有想像力。土星移動也意味「現象、權力的消長」，所以此起、彼落、世代交替，這一切已在進行式，火星下週二加入水瓶，會更犀利地「催化改變發生」。

如此看來，我們此刻就在「史詩級、現象級的歷史事件」中，發生的事值得載入史冊，某種程度，也代表「戰爭以不同方式展現」，作為小民，不給大局添亂就是最好的戰鬥表現，請大家共體時艱，把「三月下旬至四月中旬」的大考考好（今年還有好幾考呢），而且不需恐慌（我們在台灣ㄟ），也不要失去人性（為怕數字增加就把歸國學子當病毒，就是失去人性），我們要一起面對這場疫情，繼續維持台灣最值得驕傲的防疫體系，只有繼續小心駕駛，體系不崩潰，才能繼續尊嚴、優雅地活下去。

一起加油。

(中時 )