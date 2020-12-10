亞馬遜全球開店今（10）日召開2020台灣跨境電商高峰會，今年是此峰會連續舉辦第3年，更因為疫情影響首次以全線上的方式舉行。突如其來的新冠肺炎疫情，被不少人笑稱是推動企業數位轉型的最大動力，但不可諱言，確實疫情是驅動各行各業擁抱數位轉型的最大驅動力；而疫情也明顯的推動消費者購物習慣從線下轉到線上，且亞馬遜方面認為這很可能是不可逆的趨勢，所以如何掌握電商商機，甚至進一步擁抱跨境電商，便是亞馬遜全球開店期待能協助台灣賣家的溝通重點。

2017年進入台灣，2018年協助台灣賣家上線至日本站點、2019年協助台灣賣家上線至歐洲五國站點、推出Facebook粉絲團，連接台灣服務商並舉辦第一屆服務商博覽會後，亞馬遜全球開店台灣總經理 Amanda Chen今日在2020台灣跨境電商高峰會中，發表了對於2021年在台發展策略。

Amanda Chen引用eMarketer的統計資料指出，在疫情挑戰下，全球零售電商產值仍舊有3.7%增長，且全球電商的銷售額有20%來自跨境電商。消費者的行為也因為疫情的影響，明顯從線下轉向線上，且很可能是不可逆的趨勢。在此趨勢下，如何掌握跨境電商的趨勢，將是台灣企業與品牌商能贏向下一波商機的機會。但Amanda Chen也引用台北市進出口同業公會在2018年的數據指出，在台灣有高達70.5%尚未開始跨境電商，因此雖然疫情挑戰劇烈，還有不少企業仍舊沒有即時轉型，為品牌提前預備出路。

今日的亞馬遜全球開店2020台灣跨境電商高峰會中，也連帶頒獎給獲得年度賣家大獎的廠商，6家獲獎企業中3D Mats聖州企業奪下年度新秀獎歐洲站。Amanda Chen引用3D Mats聖州企業的成功經驗指出，事實上他們的管理高層並非相當年輕，但卻認為跨境電商是必要擁抱的趨勢。在獲得亞馬遜全球開店團隊的輔導與協助，讓他們成功開拓海外市場後，3D Mats聖州企業方面也相當有負擔的表示，很期待分享當中的心路歷程讓更多人知道，一起讓台灣的企業能夠走向海外市場，擁抱跨境商機。

藉由3D Mats聖州企業的例子，Amanda Chen語重心長地指出，事實上台灣有很多類似3D Mats聖州企業的廠商，產品都非常優質，但卻不一定覺得發展跨境電商是必要的。點出在疫情下，仍舊有許多台灣企業固守台灣市場，尚未理解並且進一步想要跨入跨境電商的急迫性。

在今日會中，Amanda Chen分享到亞馬遜全球開店將會以（一）發揚冠軍品項、支持賣家打造全球品牌、（二）強化賣家教育、協助賣家提升經營綜效、（三）督促賣家多網站佈局，開拓全球新商機，以及（四）健全臺灣跨境電商產業，培育跨境電商人才等四個面向，協助台灣企業跨出台灣，擁抱全球市場。從打造全球品牌、廣告行銷、人才育成等層面，協助台灣品牌能擁有對其他市場文化與需求的理解，讓台灣在地擁有良好產品力、品牌力的企業，能夠順利接軌國際市場。

相對於發展在地電商服務，跨境電商包含了當地物流、法規、稅務等相關的挑戰，若是有品牌想要找尋人才，事實上也相對困難。因此亞馬遜全球開店2021年的發展重點不僅將全力教育賣家，也將進一步與外貿協會、進出口協會或是公部門等一起合作，共同推動台灣跨境電商產業的發展，在長遠佈局的層面更多發力。雖然當前在培育跨境電商人才的計畫中，亞馬遜全球開店的團隊雖然擁有不少know-how，卻還沒有計畫將跨境電商人才培育計畫朝向認證、執照化的方面推動，但Amanda Chen也不排除未來將會朝此方面努力，讓擁有駕馭跨境電商能力的人才能有標準被肯定。

亞馬遜全球開店平台目前為台灣賣家開放了全球11個網站，包括美國、日本、英國、荷蘭、瑞典等站，加上今日在高峰會中宣佈的澳洲站，等於台灣賣家可以供貨到網站總數達到12個。台灣市場相對狹小，在不少品牌都積極擁抱跨境商機的同時，如果仍舊僅僅想要扎跟台灣，沒有放眼國際市場的眼光，很可能不僅會錯過跨境商機，更可能讓企業面臨生存的挑戰。亞馬遜全球開店2020台灣跨境電商高峰會全程活動，都在品牌臉書粉絲團進行直播，有意緊抓跨境商機的品牌與企業，可多多把握機會吸取前者的智慧，擁抱改變、擁抱跨境商機。

(科技)