台灣新冠肺炎持續延燒，國內今天再添16確診案例，台灣累積病例達169。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，13個是境外移入，3個本土案例，其中2名本土個案，陳時中表示，是之前找不到源頭的一個本土案例，也就是在3月18日確診的第124案，當時找不到源頭，後來知道，原來是指導老師，該師到美國參加會議參加確診，也就是說，124案例有老師確診，因為一起開會的有4人，124、老師，1個德國人研究員、1個奧地利人研究員，老師傳染給一起開會的3個人。

媒體詢問，因為師生4人都確診，這樣是否表示已經是社區傳播？中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，他們是研究機構，因此沒有停課的問題。是否為社區傳播？周志浩，他們「工作在一起」，最先發病的是老師，最早發現是學生 ，回過頭追回老師，目前找到四個。

陳時中說，老師最早發病，學生最早確診，釐清關係就是4人。

(中時 )