全球疫情延燒，大批海外留學生和工作者紛紛奔回台灣避難。資深媒體人李艷秋直指，近來返國的人絕對要做好自我隔離，若因趴趴走而散播病毒，她憂心將出現「內外對立」，這會是病毒帶來最可怕的後遺症。

李艷秋在臉書指出，海外留學生和工作者大批回國，即便全身防護，不吃不喝不如廁，還是被網民和主播名嘴罵到臭頭。尤其有名人子女被肉搜出來，更是被網路霸凌到爆。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說得很好，他們在國外受苦會想回到母國，母國更不能拋棄他們，大家應多用同理心看待。

不過，李艷秋也認為，返國避難的人必須負起相對的責任，絕對要做好自我隔離，如果被發現因為趴趴走而散播了病毒，最近回國的所有人都會被歧視，到時台灣在顏色對立、階級對立、世代對立之外，又會出現內外對立，這將是病毒帶來最可怕的後遺症！

李艷秋點出，台灣防疫戰打得漂亮，政府認真、醫護拚命、百姓配合，缺一不可，不必造神，也不要吝於鼓掌，讓台灣藉這次疫情，回到一個不搞雙重標準、是非分明、實事求是的社會，那時我們才能說，戰勝了病毒！

網友回應說：「是啊！我覺得現在最不需要的就是鍵盤公審，如果我們還抗拒自己的國人，那我們和海外的排華族裔人士有什麼兩樣？有部電影叫《蒙上你的眼》，危險和求救的人都在門外，你是否願意開門相救？還是只求自保眼睜睜地冷血以待？」、「看到自己國家，把在國外工作、就學的國人當叛徒，蠻悲哀的。」

(中時電子報)