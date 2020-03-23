新冠肺炎(COVID-19)重襲歐洲，西班牙至今天（23日）上午7時為，共28603人確診，1756人死亡，是全球確診案例排名第4的重災國家，染疫相當機率高。阿根廷根塞爾瓦（Selva）自治市一名男子，日前與已是人妻、從西班牙旅遊返國的27歲前女友發生一夜情，事後還趴趴走參加1場派對，並對朋友說出偷吃人妻的風流史遭通報，害塞爾瓦緊急「封市」，全市2500人被隔離。

據外媒報導，這名27歲人妻三月到西班牙旅行，返國後巧遇前男友丹尼洛(Danilo)，2人於是相約在科爾瓦見面，吃飯聊天，人妻席間表示自己西班牙返國後，出現新冠肺炎症狀，情不自禁的丹尼洛，不顧一切，仍與對方發生性關係。

丹尼洛事後跑去參加一場20多人的朋友燒烤派對，並對朋友說與一名疑有新冠肺炎症狀的人妻，發生一夜情，友人嚇得立刻報警，政府防疫單位獲報，緊急介入處理。

警方後來在塞爾瓦找到丹尼洛，並宣布封鎖該市，全市2500人因此被隔離。而該名人妻後來果真染疫，成為該市案2、阿國案32確診病例，其夫也因與出軌的妻子有密切接觸被隔離。

(中時電子報)