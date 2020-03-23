劉真和陳海茵懷孕時間差不多，當時常一起大聊媽媽經。（圖／翻攝自陳海茵臉書）

「國標女王」劉真22日病逝於台北榮總，享年44歲，讓許多圈內好友十分不捨，美女主播陳海茵多年前因採訪和劉真成為好友，今（23日）也不捨表示：「同樣身為一個4歲女兒的媽媽，知道要離開孩子、告別摯親，那是多痛苦的決定....願妳安息」。

陳海茵透露2012年因為一場採訪相識劉真，儘管當時需要對方自己準備很多道具，拍攝時間又長，劉真卻不曾抱怨或耍大牌，讓陳海茵不禁大讚「她真的非常敬業又很有內涵！」

同為4歲孩子的媽媽，陳海茵心疼劉真看不到女兒長大。（圖／翻攝自臉書）

兩人因有共同好友，不時一起聚會，連懷孕時間都差不多，陳海茵感嘆當年大著肚子一起聊媽媽經彷彿才是昨天的事，如今卻再也見不到面。陳海茵回憶起當時去探望產後的劉真，她曾笑著說：「孩子剛出生長得跟爸爸一模一樣，希望女兒長大一定要像她！」沒想到現在女兒越來越像她，劉真卻看不到了。

陳海茵也提到原本今年過年前兩人約吃飯，但因雙方都忙後來沒約成，年後得知劉真住院，便常祈禱劉真早日恢復健康，沒想到還是迎來噩耗。最後，陳海茵也不捨告別劉真，「人生無常，但真心的善與美將永存！美麗的天使願妳一路好走！放心！愛美的妳，在大家心中永遠是那個穿著最時尚、舉止最優雅、舞蹈最曼妙的女神！妳會永遠活在我們心中~」。

(中時電子報)