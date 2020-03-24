男女翻雲覆雨之際，有人喜歡將「猛虎出山」的過程錄影或錄音留做「炫耀」和自賞，但是如果男歡女愛的是「越位」對象，這些檔案就不要留了！南部地區一名人夫在外偷腥，被老婆發現尾隨抓姦，但為罪證不足判無罪，後來老婆無意間在老公手機錄音檔，竟然聽到丈夫與「小三」做時的激烈「拍掌聲」，滿肚子火將錄音檔提上訴，決定告到底。

根據法院「認證」調查，這名已有妻室的男子，瞞著老婆與「小三」交往，並多次前往中部的汽車旅館發生親密關係，他的老婆獲悉提告，可是因為提出的證據薄弱，一審判決她丈夫無罪。

後來被告人夫生病住院，他的太太在整理丈夫手機物品時，發現丈夫手機內有丈夫和「小三」在做愛時的「甜蜜」呼喚，甚至還有清晰的「啪啪」聲音檔，另外在手機的LINE裡還有與「小三」的曖昧對話。

怒不可支的人妻吶喊「抓到了呴」，於是再提起上訴，高分院審理後，認定做愛錄音檔內容有性器接合的證明力，因此撤銷一審無罪判決，依通姦罪判黃男5個月有期徒刑，得易科罰金。

(中時電子報)