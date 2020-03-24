中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，日前因爆發醫師兒子出國爽看NBA的爭議，遭外界質疑特權出國，由於張上淳在事件爆發後已連3日未現身記者會，傳出將來都不會再現身，對此指揮官陳時中強調，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會，會跟他講大家都很想念他。」

(中時 )