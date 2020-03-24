張上淳消失 陳時中：現在未來張都不會離開 14:502020/03/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張上淳兒子被爆出國，引起爭議。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，日前因爆發醫師兒子出國爽看NBA的爭議，遭外界質疑特權出國，由於張上淳在事件爆發後已連3日未現身記者會，傳出將來都不會再現身，對此指揮官陳時中強調，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會，會跟他講大家都很想念他。」 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 (中時 ) #張上淳 #陳時中 #未來 #離開 #爆發 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／避瓜田李下 04:102020/03/21 時論廣場 黃光芹轟張上淳缺乏高度 籲坦然面對、該道歉就道歉 16:572020/03/22 政治 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 19:422020/03/22 生活 被罵爆 張上淳2位醫師兒子發聲明道歉了 20:422020/03/22 生活 兒無懼疫情出國...道歉了！周玉蔻力挺張上淳 22:312020/03/22 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 23:362020/03/22 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 00:182020/03/23 生活 看了張上淳兒道歉聲明 杜紫宸笑吐一句話 06:342020/03/23 生活 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 00:232020/03/24 生活 生活熱門新聞 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 國內累計215人確診 29人解除隔離 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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