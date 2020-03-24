國際奧會於24日宣佈，決定推遲一年舉辦東京奧運會後，各方咸認至今已投入大量資金籌辦的日本政府與民間企業，勢將蒙受不小的損失。媒體與學者專家對於日本推遲東京奧運損失的估計有些差異，但大致認為直接經濟損失約在60億美元左右，而日本企業贊助商與社會體育賽事和文化項目造成的虧損較難測算，各種估計約在3.2兆日圓至4.5兆日圓（約合290億至410億美元）之間。

在東京奧運會確定推遲至2021年夏天舉行後，原已如火如荼進行中的籌辦活動將面臨重大損失，而損失到底多大？會對日本政府與企業、社會各界造成什麼樣的負擔，都再次考驗日本政府與社會面對災情的能力。

在先前有關推遲東京奧運的討論中，有多家日本媒體推測，在各會場管理費、各參賽團隊資格賽要擇日舉行所需經費，東京奧運會推遲舉行造成的直接經濟損失約為60億美元。其中《日本時報》認為直接經損失約為58億美元，《日經新聞》則認為在54億美元到63億美元之間，這些損失包括奧運會本身的損失和推遲一年造成的財政消耗。

除了直接的經濟損失，間接的損失更大，影響更加深遠。日本為東京奧運會準備了7年時間，日本企業與社會各界滿懷熱情地迎接奧運會，希望能藉此振興日本的經濟與社會活力，一旦推遲東京奧運會，對於整個國民信心的打擊相當沉重。東京奧會官網資料顯示，63家日本贊助商已在東京奧運會花費了超過31億美元，這個數字幾乎是北京和倫敦奧運會的3倍左右，也是近期2屆世界盃足球賽的2倍。

姑且不論已表態不參加2020東京奧運的國家如加拿大、澳洲等國是否會在明年舉行時恢復參加，一旦推遲奧運會，日本企業贊助商去少已有超過30億美元的損失，若加上奧運延遲導致對日本各體育賽事和文化項目造成的虧損，日本經濟學家永浜利廣估算，東京奧運若延期將造成日本高達3.2兆日元（約290億美元）。

另外也有媒體請專家估算，延遲東京奧運除了會造成體育賽事與文化項目虧損外，若加上因奧運會的運營費及觀眾帶來的潛在觀光旅遊消費受創，整體損失可能更高達4.5兆日元（約合410億美元）。

(中時電子報)