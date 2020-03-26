新冠肺炎(COVID-19)疫情在歐美迅速蔓延，為擴大防疫力道，多國開始實施在家工作、停課等措施，因遠距工作、遠距教學的需求增加，對歐洲當地的網路頻寬帶來極大挑戰。繼先前有多家串流影音平台，為歐洲地區調降影片畫質以減緩網路流量的壓力。不僅如此，Sony、微軟(Microsoft)等兩大遊戲商也跟進歐盟政策，將調降遊戲下載速度，緩解當地網路吃緊的情況。

面對歐洲地區迅速擴散的歐洲地區，大量人員需要在家工作者以及上學，對於有限的網路頻寬帶來極大考驗。為了讓需要上網看影片、工作、上學等需求都能盡量被滿足，先前包含 Netflix、YouTube、Disney+、Apple TV+ 以及 Amazon Prime 等串流影音服務都針對歐洲地區調降影片畫質，社群龍頭臉書(Facebook)也調降了 Facebook 還有 Instagram 平台上影片的畫質。而事實上在這一波遠距上班、上學的需求興起時，Xbox Live 以及任天堂線上遊戲服務也都曾出現過不穩、當機的情況，可以見得疫情推動的宅經濟，確實對於有限的網路頻寬帶來巨大壓力。

為了能有效降低歐洲地區網路用量的壓力，索尼互動娛樂(SIE)總裁暨執行長 Jim Ryan 先前在 PlayStation 官方部落格指出，因應歐洲地區用戶對於網路的倚賴，SIE 將會採取行動來減輕網路雍塞的情況，讓每個人都有穩定網路可使用用。全球內容傳遞網路（CDN）服務商 Akamai 執行長 Tom Leighton 則表示，他們將會協助遊戲產業，包含微軟、Sony 等廠商，在特定地區調降尖峰時段的遊戲軟體下載量。若是在離峰的時間，則將會以正常速度提供遊戲下載。

(中時電子報)