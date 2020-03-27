大陸對台最前沿的福建省，目前也是兩岸僅剩四地航班中的其中一個省市，福建近日對防疫也推出新規，涉及台灣的，包括台灣人若從福建入境，需到定點集中隔離十四天，費用自理；大陸目前全國通行的「健康碼」，尚無法認證台胞證，不過福建率先突破，目前在福建使用的「八閩健康碼」已完成升級，可以成功註冊使用。

根據福建省《關於進一步做好境外入閩人員健康管理的公告》，自2020年3月19日零時起，對所有14天內有境外（含台港澳）旅居史、目的地為福建的入閩人員，無論是外國公民還是中國公民一視同仁，實行14天集中醫學觀察，集中醫學觀察期間產生的費用由觀察對象自行承擔。該公告稱，將充分照顧當事人合理關切，尊重其宗教和風俗習慣，妥善安排好食宿，提供必要的協助。

目前兩岸航班僅剩北京、上海、成都、廈門四地維持，其他路線因防疫暫停，小三通也全面暫停。若從廈門入境的台灣人，就需遵守上述隔離規定。

大陸多地都開始推行健康碼，根據自身體溫生成碼，許多公司行號復工都需以此做為進入公司的通行證，不過目前多數健康碼並無法使用台胞證註冊。

福建專屬的健康碼「八閩健康碼」，近日優化升級，已實現福建省與其他省（自治區、直轄市）之間的健康數據共用和互通互認。入閩台港澳同胞可在「閩政通」APP上面申領「八閩健康碼」，進一步加快返崗和企業復工複產。

據介紹，只要點擊進入「八閩健康碼」服務，持有台灣居民居住證、台胞證或者港澳通行證，並通過L4認證，就可以生成個人專屬的「八閩健康碼」。

(旺報 )