心血管疾病每年造成全球近1800萬人口死亡，可說是目前人類除了癌症以外，第一個頭號殺手，像藝人高以翔、劉真也都是因為心血管疾病而驟逝，而國人罹患心臟血管疾病因飲食作息等因素，是逐年攀升，但並不是每位患者，都適合做心導管手術。

彰化員榮醫院有鑑於此，引進新一代心血管治療復健利器「體外反搏治療機」(EECP)，員榮醫院表示，體外反搏治療機是透過三條壓脈帶固定在小腿、大腿及骨盆位置，在心臟舒張期加壓，將下半身的血液重新灌入心臟血管內，促進心臟血管的新生，達到治療心血管的目的。

員榮醫院心臟內科郭勛南主任表示，體外反搏治療受惠最大是心衰竭及冠心症患者，最大的好處就是免於侵入性的手術治療，就能達到治療心臟血管的目的，對於不適合做手術，或是接受心導管手術後，有胸痛、呼吸急促等症狀的患者，都能使用體用反搏治療，並且得到很好的改善。

郭勛南說，今年初一名中年患者，因為發生急性心肌梗塞，送到醫院經過心導管手術後，接受體外反搏治療一個多月，患者的心肺功能與運動耐受度，都明顯的增加，連性慾也提升了不少，患者王先生說，因為服藥關係，清晨晨勃的狀況大幅減少，接受治療後逐漸恢復過往雄風。

(中時 )