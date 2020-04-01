美死亡數超過911 川普警告：恐死24萬人 08:562020/04/01 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普警告美國未來兩周將「非常痛苦」，且死亡人數恐高達24萬人。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒持續肆虐美國，至今確診人數已逼近19萬、死亡人數達到3873人，超過911攻擊事件。對此，總統川普警告未來兩周將「非常痛苦」，且死亡人數恐高達24萬人。 (中時電子報) #911 #24萬 #死亡人數 #警告 #死亡數 也許您會感興趣 推薦閱讀 24萬個口罩被德國攔截 瑞士派專機飛陸補貨 23:242020/03/28 國際 拉美防疫陷兩難 04:092020/03/29 產業特刊 義大利單日969死 創世界新高 04:102020/03/29 國際大事 義逾萬不治 西單日死亡數創新高 04:102020/03/30 國際大事 全球死亡人數破3萬 義大利就佔了10,779例 03:112020/03/30 國際 新冠肺炎死亡人數再添2名 累計達5人 15:072020/03/30 生活 強化防制疫情 川普宣布延後復工 04:102020/03/31 財經要聞 川普稱死亡數10萬內 就算不錯 04:102020/03/31 國際大事 醫院警衛路邊待命 冷凍貨櫃車載遺體畫面曝光 15:172020/03/31 國際 封國措施防止歐洲5.9萬人喪命 23:182020/03/31 國際 國際熱門新聞 新冠肺炎》全球確診破82萬、逾4萬死！美國死亡數超陸 - 國際 海軍版鑽石公主號？美羅斯福號爆200人確診 艦長求援 - 國際 美死亡數超過911 川普警告：恐死24萬人 - 時事 日本調高對台旅遊警示 擬令所有入境者隔離2周！最快4月3日起禁從台灣入境 - 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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