新冠肺炎蔓延全球，歐洲各國相繼祭出封城令，此一措施也催生出大批逃難潮，當中一部分是城市好野人，他們趕在封城令生效前打包行李，驅車前往郊區別墅，不過他們不待在家中，行徑猶如渡假，甚至無意間將病毒帶至當地，惹毛在地人，痛罵他們「自私」。

法國17日封城，趕在封城前夕，巴黎人打包行李出城。

《紐約時報》（New York Times）報導，歐洲各國祭出封城令前夕，多個國家都出現了城市人湧入郊區渡假別墅的情形，由於政府呼籲在家辦公、甚至頒出禁足令，城市好野人受不了被關在自家狹窄的空間，才決定連夜打包行李，坐上末班火車或自行開車，往山邊、海邊渡假勝地逃難去。

以距離巴黎5小時車程的大西洋小島努瓦爾穆蒂耶島（Noirmoutier）為例，法國封城前夕，大批巴黎人擠上火車，使的小島總人口一夜倍增，成長至2萬人。不過就在封城後2周，努瓦爾穆蒂耶島的新冠疑似病例也激增至70例。

來到這裡的部分巴黎人更被目擊，沒有待在家中，反而直奔海邊，他們野餐、放風箏、慢跑、騎腳踏車，行徑猶如渡假。

當地居民氣炸了，47歲的布夏（Frédéric Boucard）表示，無法接受他們的行徑，看起來就好像來渡假一樣。島上醫生瓦塔尼（Dr. Cyrille Vartanian）痛批巴黎人「不負責任」和「自私」，當地努瓦爾穆蒂耶島市長佛謝（Noël Faucher）則指「被入侵了」。

當地居民的擔憂是有道理的，除了可能帶來病毒，島上醫療資源相當匱乏，僅有6名內科醫生，也沒有可以處理嚴重情況的設施，最近的急診室在25英里（約40公里）外。

除了法國，歐洲其他國家也都有類似情形。義大利疫情最嚴峻的義北地區封城前夕，大批居民逃往南部，西西里島議員拉札（Ruggero Razza）日前公開表示，當地病例激增，主要和其他城市的人湧入有關。在希臘，數千城市人無視政府「待在家中」的建議，紛紛前往鄉下和海島，逼得總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布全國封城。

(中時電子報)