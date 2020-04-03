基隆有1家4口自美國返台後進行居家檢疫，但其中一名婦人因為發燒，赴基隆醫院進行篩檢。（吳康瑋攝）

基隆又傳出一起違反居家檢疫的個案，基隆市衛生局於3日指出，一名婦人和媳婦跟2個孫子於3月19日自美國返台後在基隆進行居家檢疫，這名婦人於3月21日因為體溫稍高和喉嚨痛在衛生局安排下到衛生福利部基隆醫院篩檢，並在隔天私自央請親戚開車載著1家4口到台北的醫院就醫，衛生局強調將依法加重開罰。

衛生局表示，局方苦口婆心勸說居家檢疫期間不得外出，但婦人因想私自轉移居家檢疫住所到台北市，並改在北市就醫，便在檢驗報告結果出爐前，擅自請親戚在隔天開車載著她與媳婦和2名孫子移動到台北市的醫院就診。衛生局表示，該個案的移動路徑及後續影響的狀況仍在評估中，但針對這名婦人及媳婦，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重開罰，另外2名孫子則也依法處分。

衛生局指出，截至2日為止，基隆市目前共有561人仍在14天居家檢疫中、居家隔離則有28人，日前有3人違反居家檢疫外出，加上這4名後，總計共7人違規，其中2人已開罰各新台幣10萬元，至於於2日晚間從安徽返台，3日違反居家檢疫搭公車外出採購的獨居婦人，經過衛生局考量多種因素後，決定開罰最少金額10萬元，衛生局說明指出，由於婦人經濟上有困難，局方也協助辦理分期付款，以繳清應付的金額。

(中時 )