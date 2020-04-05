清明連假不少景點湧現人潮，逼得中央疫情中心發出國家級警報，提醒民眾不要前往。抗疫前線的醫師們看到景點人山人海，整個心到沉了，放假前再三宣導全破功了，中山醫大兒童急診科主任謝宗學不死心，日前再po一張警悚圖示警，對比紐約市跟墾丁大街，他提醒國人如今紐約到處可見大型冷藏卡車搬運屍體，宛若死城。
謝宗學日前在個人粉絲專頁「Dr.E小兒急診室日誌」上發文提到，社交安全距離規定室外一公尺，除非戴緊口罩，事實上還是有不少人沒戴口罩，因為要邊走邊吃。
他po圖示警國人，一個月前紐約市跟墾丁大街一樣熱鬧，甚至猶有過之，一個月後紐約市變了，到處可見大型冷藏卡車搬運滿滿的屍體，宛若死城一般。
謝宗學說，未來看診問旅遊史時，一定會問清明連假有沒有出遊？有沒有到人潮擁擠的景點？作為診斷參考的依據。
他也感嘆，連假前努力宣導連假不要出遊，看來真的無法影響太多人，是不是只有紐約慘況發現生在周遭，才能醒悟現在出遊是多麼高風險的事？看到照片，他心中只浮現一句最討厭的句子：「天佑台灣！」
文章來源：Dr. E 小兒急診室日誌
(中時電子報)
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