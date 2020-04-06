大陸中國工程院院士鍾南山在接受媒體專訪時強調，現在針對新冠疫情研發工作有2項，一是新藥物，二是疫苗。目前使用像氯喹的藥物，它是「有效藥」，但不是「特效藥」，還需要長時間觀察，確定它的安全性。此外，新冠肺炎有點像以前的天花和脊髓灰質炎，傳染性很強，將來有可能成為季節性疾病，未來就會跟流感一樣，這就要靠疫苗來解決。

鍾南山接受《深圳衛視》專訪中說，現在比較擔心的是第一線研發藥物與疫苗的問題。大陸現在贏得時間研發疫苗了，但它需要時間，不是很快就能做出來的，它有兩個重點，一個安全性，一個有效性。

他說，疫苗確定安全了，但效果不大，也沒有用。因為新冠肺炎就有點像以前的天花，還有脊髓灰質炎（小兒麻痺），它們傳染性很強，大概是一個人傳3個、4個，新冠肺炎假如說不控制的話，也會有這麼高，這個將來是要靠疫苗來解決。

對於美國傳出羥氯喹加上阿奇黴素可能會是效果特別好的藥物，鍾南山表示，羥氯喹加阿奇黴素目前看起來只是個理論上的，到目前為止，只是在法國做了20幾例的病例，病例太少了，特別是加上阿奇黴素的更少。因為氯喹和阿奇黴素都會引起心臟傳導的障礙，我們叫做QT間期延長傳導阻滯，所以這個還必須要有充分的證據。

鍾南山說，大陸有使用氯喹，已經證明它是有效的。在國外開始用羥氯喹，因為他們比較少氯喹，就加了一個羥，叫羥氯喹。羥氯喹現在看起來初步的研究也有些效果，至於加上阿奇黴素，我覺得從理論上以及從實踐上都是需要更多的時間觀察。現在不太適合在任何結果以前，就把它推廣使用。廣大的患者要用的話要非常慎重，要考慮有效性，還特別要注意安全性。

因此，鍾南山強調，目前沒有特效藥，即使瑞德西韋，現在國內國外都在做臨床，當然也等待最後的結果。它看起來是有效，但是不是特效呢？什麼叫特效？是專門針對冠狀病毒的靶向治療，用上以後很快把病毒殺死。目前瑞德西韋的特效還不明確，但是氯喹，我們初步的結果也是在廣東做的，已經總結了，它的效果是比較肯定的。所以，應該是中國第一個搞出來的。

對於外傳高溫天氣到來，病毒會消失的說法，鍾南山指出，高溫到來病毒活性包括生長、繁殖以及傳播能力都會降低。但是會不會每年都會出現？這個沒有任何人能夠預測。因為病毒它自己會變異，它變異到適應人類，病死率沒有那麼高的話，就可能每年出現。流感的變異力就很大，所以每年用的流感疫苗是不一樣的。

(中時電子報)