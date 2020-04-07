新冠陰魂不散 51韓康復病患再確診 08:242020/04/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國醫護人員將疑似新冠病患送入大邱慶北國立大學醫院的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國新冠肺炎疫情 51名已康復的韓國新冠肺炎病患經檢測後，再度呈現陽性反應，令人憂心病毒能復活。 據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，這些患者來自韓國受創最嚴重的城市大邱。他們經確診後被隔離，而復元出院幾天後，檢測又呈陽性。 韓國疾病管制與預防中心（KCDC）說，新冠肺炎病毒很可能「復活」，那些病患並不是再感染。公立衛生機構的科學家認為，新冠病毒可能是以休眠狀態，潛伏在人類細胞內。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #韓國 #大邱 #新冠肺炎 #復發 #康復 #確診 #陽性 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化確診累積到17例 台幹印尼發燒返台確診 14:062020/04/03 生活 腰斬球季冠給尤文？義甲仍不考慮 14:572020/04/03 體育 疫情嚴峻 日本職棒、職足繼續延 16:282020/04/03 體育 大陸城市公車軌道交通 全部恢復營運 21:472020/04/05 兩岸 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 21:412020/04/05 兩岸 鐘南山：陸已進入低風險階段 社交仍需保持距離 21:452020/04/05 財經 旅遊團逾2人確診 全團採檢 01:202020/04/06 政治要聞 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 新冠肺炎》美國死亡病例破萬！紐約日增599死 居家防疫延長至4月底 - 國際 新冠都怪陸 英智庫促全球求償近200兆 - 國際 新冠肺炎》英相強生病情惡化 進加護病房！已請外相暫代職務 - 國際 禍不單行！英首相懷孕女友出現新冠病徵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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