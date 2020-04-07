韓國新冠肺炎疫情

51名已康復的韓國新冠肺炎病患經檢測後，再度呈現陽性反應，令人憂心病毒能復活。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，這些患者來自韓國受創最嚴重的城市大邱。他們經確診後被隔離，而復元出院幾天後，檢測又呈陽性。

韓國疾病管制與預防中心（KCDC）說，新冠肺炎病毒很可能「復活」，那些病患並不是再感染。公立衛生機構的科學家認為，新冠病毒可能是以休眠狀態，潛伏在人類細胞內。

(中時電子報)