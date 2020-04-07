中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，國際間COVID-19(武漢肺炎)疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚事件。由於醫療機構內的病人多屬低免疫力的易感染族群，且醫療院所工作人員與病人有近距離的直接接觸，疾病傳播風險較高。為確保國內醫療院所對疫情的因應與整備，指揮中心持續落實下列六大應變策略：

一、擴大檢驗。建構全國指定檢驗機構網絡，擴大檢驗量能：建置「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗網絡，全國共有34家指定檢驗機構，分布於北(16家)、中(7家)、南(10家)、東(1家)四區，每日最大檢驗量能可達3,800件，提供在地化檢驗模式，提升檢驗時效。

二、社區監測。建置社區採檢網絡及分級收治，完善社區監測網絡：針對醫療及照護工作人員、航空公司機組人員及美國回溯專案等高風險對象及清明連續假期前往人潮眾多景點者，加強採檢。規劃輕、重症患者分流的診療流程，訂定基層診所分流轉診程序，其中指定疑似新冠病毒感染個案社區採檢院所共計163家；指定疑似新冠病毒感染重度收治醫院共計52家。

三、擴大收治。啟動應變醫院及專責病房四階段整備策略，擴大收治量能：應變醫院針對非武漢肺炎病人儘量集中收治，空出病房區，擴大設置專責病房，以利需要時可立即依中心指揮官或區指揮官指示收治，並依四階段應變作為進行預備作業。

四、盤點病床。掌握全國重症收治量能：截至4月3日，全國負壓隔離病床數共計970床，空床數計417床；普通隔離病床數共計958床，空床數計548床；專責病房共計病室數1,711床，空床數計1,177床。醫療網指定醫院全面清空，共計病室數20,985床。呼吸器共計9,932台，剩餘1,300台可使用。

五、持續徵用。擴大集中檢疫場所量能：持續徵用各部會之宿舍、訓練中心、營區等，已開設的集中隔離檢疫場所共計13個，共計房間數1,553間。

六、分流轉送。訂定COVID-19病人住院分流分艙及雙向轉診原則，以落實適當病人安置：落實住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人雙向轉診機制，提供醫院針對住院病人之「住院前分流」及「住院後轉送」依循辦理。

指揮中心指出，國內醫療及照護機構相關應變策略，將視疫情狀況隨時滾動修正相關規定。

(中時 )