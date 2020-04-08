新冠肺炎來勢洶洶！美國確診數全球最高，達37萬，死亡數破1.1萬人！美國總統川普7日推文表示，世衛組織（WHO）防範新冠肺炎疫情有欠失當，提供錯誤建議。川普斥責世衛「真的搞砸了」，他也提出，將會檢視WHO拿了大筆美國資金卻以大陸為中心的作為。

新冠肺炎從亞洲到歐美，至今已長達3個月！據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至美國時間7日，全球2019年新冠肺炎確診病例超過136萬例，76420人死亡。美國確診病例數全球最高，逼近37萬例，死亡人數達1 1018人

美國川普今天透過推文表示：「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素，WHO資金主要來自美國，卻大幅度以大陸為中心。美國將會好好檢視。幸運的是，我否決世衛早期給予的對大陸開放邊境建議。不知為什麼給我們（美國）這樣錯誤的建議？

美國白宮1日曾公布新冠肺炎死亡人數預估值，估計全美死於武漢肺炎人數高達10～24萬人，直逼世界大戰時的死亡人數。美國總統川普直言，未來2周「非常、非常痛苦」。

(中時電子報)