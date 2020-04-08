蘇一峰今（8）在個人臉書上指出，清明連假過後的這幾天，醫院擴大採檢，數量爆增一倍，達到有史以來的最高峰！（摘自蘇一峰臉書）

正當台灣新冠肺炎疫情還在延燒，清明連假卻有大量民眾外出「趴趴走」，不但讓各處觀光景點「塞爆」，更讓指揮中心不得已發送「細胞簡訊」做出警示。4天連假結束後，果然各大醫院看診人口狂增，更破了單日1800例的篩檢量。這讓胸腔重症醫師蘇一峰直搖頭表示，其中99％的民眾都是「恐慌就醫」。

蘇一峰今（8）在個人臉書上指出，清明連假過後的這幾天，醫院擴大採檢，數量爆增一倍，達到有史以來的最高峰！預估還要經過1-2周的高原期才會開始下降。不過他表示，在這些爆量的篩檢中，幾乎都是那些在連假期間出遊，回來後出現不適而採取「恐慌就醫」的民眾。

蘇一峰斷言，其中99％的人都不會是新冠肺炎，照理說發病不會那麼快，推估近日的確診個案不會有顯著的上升。不過要注意的是皆下來的2-4周，蘇一峰比表示如果本土個案有明顯增加的話，可能就真的與清明連假的效應有關連了了。

蘇一峰最後指出，「目前台灣篩檢的陽性率1%，遠低於許多國家，代表臨床醫護防疫人員大家真的很努力的阻擋疫情。」因此呼籲民眾若真的出現身體不適，「有症狀就盡速就醫」，並別忘記要確實居家隔離。

(中時電子報)