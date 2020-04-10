新冠肺炎疫情仍持續發燒，紐約死亡人數連日創新高。紐約時報調查發現，黑人、西班牙裔死亡率最高，是白人與亞洲人的2倍，而亞洲人的死亡率相對最低。對此結果，胸腔重症醫師蘇一峰認為，可能與亞洲人會主動戴口罩和打過卡介苗有關。
蘇一峰今在臉書上說，在這場疫情中，紐約因新型冠狀病毒感染而死亡案例的種族分析，紐約時報曾刊登了一篇報導。該報導分析，黑人與西班牙裔的死亡率最高，竟是白人與亞洲人的2倍，而其中亞洲人的死亡率則是最低！
蘇一峰指出，其中可能的原因尚待討論，但他個人推測有幾個可能原因，白人的社經地位較高，能接受較完整的醫療，另一方面，黑人與西班牙裔的社經地位較低，平時的生活習慣也比較差，因此到醫院可能接受的治療較差。
至於亞洲人為何死亡率較低，蘇一峰分析，亞洲人在這次疫情中，比較會主動戴上口罩。再者，亞洲人許多在小時候接種過卡介苗，免疫力有被卡介苗刺激過。不過，他也承認卡介苗的說法有待證實。
蘇一峰說，不同種族對於冠狀病毒感染的抵抗能力，也可能有所不同，有關他的個人推測，許多仍然有待未來更多的證據出現來證明。
文章來源：蘇一峰臉書
(中時電子報)
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