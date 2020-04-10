美國紐約時報分析發現，新型冠狀病毒感染而死亡案例黑人與西班牙裔的死亡率最高是白人與亞洲人的兩倍，亞洲人的死亡率最低。(圖擷自蘇一峰臉書)

新冠肺炎疫情仍持續發燒，紐約死亡人數連日創新高。紐約時報調查發現，黑人、西班牙裔死亡率最高，是白人與亞洲人的2倍，而亞洲人的死亡率相對最低。對此結果，胸腔重症醫師蘇一峰認為，可能與亞洲人會主動戴口罩和打過卡介苗有關。

蘇一峰今在臉書上說，在這場疫情中，紐約因新型冠狀病毒感染而死亡案例的種族分析，紐約時報曾刊登了一篇報導。該報導分析，黑人與西班牙裔的死亡率最高，竟是白人與亞洲人的2倍，而其中亞洲人的死亡率則是最低！

蘇一峰指出，其中可能的原因尚待討論，但他個人推測有幾個可能原因，白人的社經地位較高，能接受較完整的醫療，另一方面，黑人與西班牙裔的社經地位較低，平時的生活習慣也比較差，因此到醫院可能接受的治療較差。

至於亞洲人為何死亡率較低，蘇一峰分析，亞洲人在這次疫情中，比較會主動戴上口罩。再者，亞洲人許多在小時候接種過卡介苗，免疫力有被卡介苗刺激過。不過，他也承認卡介苗的說法有待證實。

蘇一峰說，不同種族對於冠狀病毒感染的抵抗能力，也可能有所不同，有關他的個人推測，許多仍然有待未來更多的證據出現來證明。

(中時電子報)