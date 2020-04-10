案379北部30多歲女性在確診隔日，突然從一名家庭主婦轉變成酒店女公關，令人錯愕之外，更害到全國酒店及舞廳一天之內全部停業。疫情指揮官陳時中在緩頰表示，該女的確當初疫調上有難言之隱，不過「人渣文本」卻認為，真正的疫調困難並不是難言之隱，而是「男閹之隱」。

酒店女公關事件爆發之後，各大酒店生意掉光光，不過最怕的可不是業者，而上門尋芳的酒客。輔仁大學助理教授周偉航，同時也是知名名嘴「人渣文本」就在臉書上表示，沒有什麼難言之隱，只有「男閹之隱」，因為男性可就要擔心會被閹掉，所以疫調困難。

貼文一曝光，網友就留言表示「原來破口根本不是墾丁等那11個地方，酒店才是」、「被元配發現的致死率，恐比肺炎更高」。

據了解，該名30多歲酒店女公關不僅瞞著家人偷偷到酒店當擔任女公關，一做就做到紅牌，還有和客人出去記錄，初步計算與案379女公關每日接觸人數超過50人。

(中時電子報)