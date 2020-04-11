陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 14:152020/04/11 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中並當場落英文公布電郵，並斥責WHO不要轉移焦點，也不要一錯再錯。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 WHO否認台灣曾經提醒人傳人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，當初是從網路上得知武漢市有人死亡，陸方回應是非典型肺炎不是SARS就很奇怪。後來又發電郵給WHO提到當地媒體報導。陳時中並當場落英文公布電郵，並斥責WHO不要轉移焦點，也不要一錯再錯。 (中時電子報) #WHO #電郵 #陳時中 #一錯 #英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》從NCC到陳時中 解構神奇的防疫金鐘罩 14:322020/04/07 政治 口罩寄給海外親人 陳時中提醒1重點 14:382020/04/07 生活 武漢將解封 陳時中：防疫措施不變 15:112020/04/07 生活 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 誣食藥署署長通姦陳時中收紅包 北市男誹謗遭起訴 12:462020/04/08 社會 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚 14:472020/04/08 生活 武漢解封不放心 陳時中：要再觀察 14:532020/04/08 生活 陳時中承認對武漢嚴格 而非大陸 14:502020/04/08 生活 生活熱門新聞 直播》瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 佛系防疫奏效！德國小鎮14％的人口產生抗體 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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