WHO否認台灣曾經提醒人傳人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，當初是從網路上得知武漢市有人死亡，陸方回應是非典型肺炎不是SARS就很奇怪。後來又發電郵給WHO提到當地媒體報導。陳時中並當場落英文公布電郵，並斥責WHO不要轉移焦點，也不要一錯再錯。

(中時電子報)