醫師建議娛樂場所也要全面停業 指揮中心給答案 16:362020/04/11 中時 實習林志怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／邱琮皓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 酒店女公關確診後，中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳全面停業，有醫師建議其他相似的娛樂場所也應該比照辦理，指揮中心指揮官陳時中表示，政策才剛實施，未來若無法遵守社交距離或戴口罩等規定，會視情況依個案或區域增加限制。 陳時中表示，大家都有很多建議，都很好，但目前僅針對有男女陪侍的店特別加以禁止，其餘業者也要嚴格遵守社交距離和戴口罩的政策，若是個案，則個案處理，但若同區域大部分都無法遵守，將對整個區域做出限制。 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 酒店女公關接觸者再添6客人 安排採檢中 (中時 ) #建議 #個案 #區域 #醫師 #娛樂場所 也許您會感興趣 推薦閱讀 海派、金錢豹等酒店陸續復業 中市副市長率隊稽查 00:352020/04/07 社會 本土每周20例內 社區流行免驚 01:302020/04/07 生活新聞 藍委建議政府直接發現金 01:312020/04/07 政治要聞 基隆單日增3確診 議員跳出籲「防疫不是一人責任」 11:012020/04/07 生活 基隆一天增加3名確診 市府指累計6例皆境外移入 13:142020/04/07 生活 清明節發病！國內新增1本土個案感染源不明 14:352020/04/08 生活 防疫優先 首爾市內所有娛樂場所暫時關閉 17:572020/04/08 國際 疫情趨緩？連2日確診數降為3例 陳時中：周日才是關鍵 18:352020/04/08 生活 5歲童染疫 非居家檢疫的家庭群聚個案 14:562020/04/09 生活 臨檢娛樂場所 竹縣警宣導社交安全距離 09:352020/04/10 社會 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收台灣口罩 我外交部出面解釋 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 男人悲歌！日本AV片商全面停工 男優：未來3個月恐沒片看 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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