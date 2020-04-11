酒店女公關確診後，中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳全面停業，有醫師建議其他相似的娛樂場所也應該比照辦理，指揮中心指揮官陳時中表示，政策才剛實施，未來若無法遵守社交距離或戴口罩等規定，會視情況依個案或區域增加限制。

陳時中表示，大家都有很多建議，都很好，但目前僅針對有男女陪侍的店特別加以禁止，其餘業者也要嚴格遵守社交距離和戴口罩的政策，若是個案，則個案處理，但若同區域大部分都無法遵守，將對整個區域做出限制。

(中時 )