蘋果與Google兩大科技巨頭，面對全球新冠疫情，一改競爭關係變成合作關係，攜手開發匿名追蹤確診患者的界面，透過藍牙科技協助政府及衛生單位抑制病毒傳播。

蘋果發表聲明指出，由於新冠肺炎係近距離傳播，維持社交距離是必要的防疫之道。此外，許多公衛專家認為追蹤接觸史也是有效的防疫措施。基於這兩點，蘋果和Google將推出一個全方位的解決方案，首先在5月雙方分別推出應用程式界面（API），讓Android、iOS的行動裝置能夠互通各國衛生部門發布的疫情訊息，用戶可從各自的應用程式商店下載這個App。

第二階段則是，用戶不需額外下載App就可以同意加入這個接觸史追蹤平台 。蘋果和Google將打造以藍芽為基礎的「接觸史追蹤平台」。此平台可追蹤曾和確診者接觸的用戶，並發送警訊，例如手機用戶若新冠病毒檢驗為陽性反映，其他用戶近距離接觸他們時就會接到警告，警告為期14天。但用戶只能得知距離和日期，無法得知確診者身分。若有接觸史，也會收到如何因應的通知。只要有越多病患同意，將自己發病期間的單日追蹤金鑰，提供給其他人比對，就能讓其他沒有確診的民眾，更清楚地判斷自己是否接觸到確診病患。

蘋果與Google一再強調隱私、透明度、需經使用者同意加入等。也承諾確診病患分享的單日追蹤金鑰只會保留14天。兩科技巨頭希望利用科技技術成功抗疫，讓大家儘早回歸正常生活。

(中時 )