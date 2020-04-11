新冠肺炎存在無症狀感染，一直都是民眾關心的重點，在今（11日）中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體端出國外研究指出，無症狀感染恐早已大量存在社區裡。對此，陳時中表示，未來不排除對社區人口做血液抽樣，但目前仍朝對疫情影響較大的個案去做圍堵。

指揮中心發言人莊人祥昨透露，台灣目前無症狀感染確診者目前累計21人，約佔確診者的5％。媒體引述德國研究結果指出，全球大約有千萬人次的新冠肺炎感染者尚未被發現，目前驗出的確診者僅佔6%，對於這份資料指揮中心怎麼看？

指揮官陳時中認為，民眾都很擔心無症狀感染者，也相信公衛專家推斷這群人佔有一部份比例。他表示不排除未來會對社區做出抽樣來檢驗是否存在無症狀感染者，不過目前更重視那些對疫情有影響的個案，針對他們去做圍堵，避免疫情擴大，抽樣調查可能要等到疫情較穩定時才會進行。

莊人祥也指出，陳指揮官所說的社區抽樣並不是疫情普查，而是根據全國職業別或人口所做的抽樣調查。莊人祥舉例，在2009年流感大流行時就曾經做過類似研究，當時獲得了1000多筆的血液樣本，透過觀察受驗者的血液是否存在病毒抗體，藉此可測出有多少比例人口受到感染。

因為很多人都不相信目前疾管署公布的疫情，莊人祥表示「那就做做看抽樣」。不過他指出，因為要從各地方縣市抽樣，加上抽血的動作，整體也要花上很長一段時間，至少要花好幾個月。

(中時電子報)