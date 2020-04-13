新莊洗窗工人身上無防護裝備 15樓墜至2樓死亡 18:122020/04/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊洗窗工人身上無防護裝備 15樓墜至2樓死亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午4時許，一位60多歲洗窗工人，於新莊區瓊泰路進行洗窗工作時，疑在頂樓15樓不慎踩空，慘跌至2樓陽台，因該工人無防護裝備，救護人員到場時判斷現場明顯死亡，警方正進一步釐清案情。 (中時 ) #工人 #裝備 #死亡 #防護 #新莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 感謝抗疫英雄！福和國中師生自製安全防護面罩贈醫護 20:212020/04/09 生活 陸新增確診42例 無症狀感染者47例 10:582020/04/10 兩岸 BOSS德國廠房、會議室改建 生產口罩、防護衣 19:252020/04/10 時尚 台媒指陸防護服一撕就碎 陸媒引法醫院反駁 09:142020/04/11 兩岸 為何德肺炎死亡率低 04:092020/04/12 專題周報 防疫撤離 南投溫馨巴士精實演練 04:102020/04/12 地方新聞 夜航夜潛才解禁10天 墾丁查獲2起非法打魚 04:102020/04/12 地方新聞 暖心中醫師捐水域裝備 嘉市特搜隊更勇了 17:462020/04/12 生活 抗空汙護地球 國際城市總動員 04:102020/04/13 財經焦點 LV不只提供口罩 召志工製作手作防護衣 14:182020/04/13 時尚 社會熱門新聞 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 難忘白曉燕從水中被撈起 白冰冰淚：不敢游泳、不接受道歉 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 東勢日式警察宿舍起火 2木造建築陷火海 - 社會 獨》國防大學陸軍學院突停課引關注 有學員發燒1星期送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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