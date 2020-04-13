今日下午4時許，一位60多歲洗窗工人，於新莊區瓊泰路進行洗窗工作時，疑在頂樓15樓不慎踩空，慘跌至2樓陽台，因該工人無防護裝備，救護人員到場時判斷現場明顯死亡，警方正進一步釐清案情。

(中時 )

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