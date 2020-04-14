美國總統川普與世界衛生組織（WHO）秘書長近日就新冠病毒疫情雙方咎責，不過自川普下馬威，揚言將中斷美對WHO資助、甚至政府內部正考慮「另起爐灶」自行扶持其他國際組織取而代之後，譚德塞態度似有轉變，13日被問及此事時表示「我與川普關係不錯，希望美國繼續資助WHO」。

據美《國會山莊》報報導，譚德塞13日向媒體表示，他其實早在兩周前就與川普通話過，表示「美國是WHO中最大的資助者，我自2017年以來曾與川普多次見面過，我知道他一向願意給予支持，希望他 往後繼續資助WHO」。

川普與譚德塞之間的隔空交火，起於川普先前於8日指責WHO在全球防疫任務上「搞砸了」，並稱WHO總以大陸為中心，但大陸對WHO的經援卻遠遠不及美國；對此，譚德塞首次回應時表示千萬不要將病毒政治化，表示病毒會在不同政治立場的政黨、宗教團體以及國家之間製造分裂，並呼籲全球團結，「如果你想要藉此獲利還想見到更多屍袋的話，那你就去做吧」。

不過，自川普10日準備「玩真的」，除了再次批評WHO對美不公平，稱每年美國給WHO將近4億至5億美元的經費，竟然以每年經費不到4千萬的大陸為中心，並將於本周公布砍WHO經費相關計畫；而外媒也透露除了砍經費之外，川普政府內部正討論如何改革WHO，其中包括扶持現有國際組織來取之，此後譚德塞的態度似有轉變。

不過對於兩人大打政治口水戰，據紐約時報分析指出，事實上WHO早就向美提出警告，且川普此舉事實上是企圖將外界標記在他與其團隊的錯誤與失敗轉移在WHO身上，公衛專家也表示川普拒絕及時關心疫情，導致美國反應緩慢；不過WHO也並非無過，特別其之所以遭猛烈砲轟，主要有三大原因：對於大陸早期失誤未能向其施壓、遲遲不宣布全球衛生緊急狀態，以及大陸在WHO影響力的增長。

(中時電子報)