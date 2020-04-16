新冠肺炎疫情肆虐全球，好在台灣守住這波疫情海嘯，中央流行疫情指揮官陳時中的防疫表現深得人心，據媒體所做最新民調顯示，在2022年台北市長選舉，3位有實力參戰的人選中，有高達53%的民眾力挺陳時中擔任2022年的台北市長。讓網友驚呼，「他好強」、「陳時中無敵了」。

據《TVBS民調中心》今16日所公布2022台北市長最新民調，結果顯示，若國民黨派出蔣萬安，民進黨派出吳怡農、則蔣萬安獲得過半57%支持度、吳怡農僅32，蔣萬安大幅領先2成5。但若改由民進黨改由衛福部長陳時中出戰蔣萬安，竟有高達53%民眾支持陳時中，蔣萬安也拿下36%支持度，陳時中小幅領先蔣萬安1成7的支持度，另有11%未表示意見。

值得注意的是，若現任北市副市長黃珊珊參選，與蔣萬安、吳怡農競逐，蔣萬安支持度50%，高於吳怡農29%及黃珊珊13%。顯見蔣萬安在台北具有相當不錯的支持度。

此次民調係由《TVBS民調中心》，於4月13至15日所進行的調查，成功有效訪問樣本數927位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法是採人員電話訪問，以電話號碼後四碼隨機抽樣調查。

相關資訊經轉貼至批踢踢論壇，網友們紛紛驚呼「陳時中民心所望」、「陳時中無敵了」、「蔣萬安實力也不差，挺萬安，才心安」、「吳怡農太菜啦，完全沒行政經驗，光靠臉很難上啦」、「蔡英文不會讓陳時中去選舉啦，蘇光頭有年紀」。

(中時電子報)