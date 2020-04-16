葉鈴鈴店東自6年多前加盟有巢氏房屋台北松山三民加盟店後，屢屢帶領全店創造高績效，每年都是永慶房產集團菁英會上的常勝軍，加盟至今，每年全國菁英會上前三名都少不了她的身影。對於6年4座冠軍、1座亞軍、１座季軍的傲人成績。2019年在全台300多家有巢氏房屋中脫穎而出、榮獲全國經營菁英獎第3名的殊榮，持續帶領同仁挑戰巔峰。

葉鈴鈴店東分享：「永遠不要停止精進、以身作則、持續努力，保持著熱情協助同仁服務客戶、幫客戶找到好房子，讓同仁和台北松山三民加盟店一起保持向上的態度，這就是台北松山三民加盟店的成功之道。」

「房仲是一輩子的事，要深耕才能和客戶、和夥伴一起走的長遠！」個頭嬌小、說話溫柔，但提起房仲這份工作，眼中帶著無比的堅毅與熱情！入行超過30年的葉鈴鈴店東，不僅熱情未有稍減，更積極帶領著全店以誠信、專業、和熱忱，在民生社區深耕紮根，已經成為當地最美的風景之一。

店裡人人都是大明星 同理心服務思維創造成功

「我希望照顧每一位跟隨我的夥伴，讓大家都能賺到錢、人人都是大明星！我會盡力給予大家最大的協助，任何夥伴需要我的協助，無論是簽約還是見客戶等，我絕對排開行程準時出席！」也因為葉鈴鈴「共好」的帶隊風格，旗下夥伴們向心力一百分，許多資深人員已跟隨她超過10年，更不斷介紹新血加入！葉鈴鈴旗下的經紀人年齡從20到40歲都有，橫跨老中青，儼然就是一個超級大家庭！

「『你怎麼待人，對方也會如此待你』，用心照顧同仁，同仁們定會全力衝刺！服務客戶也是同樣的道理。」至今仍在第一線服務的葉鈴鈴，透露「設身處地」的服務思維正是成交關鍵！耐心了解客戶的需求、再運用房仲專業比客戶考慮的更多，成交率當然跟著提高！

葉鈴鈴店東「共好」的帶隊風格，夥伴們向心力一百分，許多資深人員已跟隨她超過10年

社區專家第一品牌掌握商圈優勢 精耕民生社區

為了提供客戶最專業且深度的建議，「精耕在地」是必須的！因此堅守在同一個社區服務，是葉鈴鈴經營的最大原則，而她已在台北市民生社區精耕超過20年！

「精耕社區才能完整掌握商圈優勢，提供客戶最深入的建議。因此我常鼓勵店裡的夥伴搬到門市周圍住，不僅上下班方便，對於周遭的商圈也會更加熟悉，服務客戶時更能迅速提出專業建議，幫顧客找到最適合的房子。」

深知「在地經營」的重要性，讓葉鈴鈴創業時選擇加盟有巢氏房屋。葉鈴鈴分享：「有巢氏房屋的品牌訴求是『在地深耕經營的社區專家』，再加上當時諮詢過各大加盟品牌，只有有巢氏房屋的加盟總部讓我驚豔，讓我感受到加盟總部是真心協助店東賺錢，而這也和我強調「團隊合作」的經營理念相同！且社區專家第一品牌的堅持，也與我們堅持用專業在地深耕的態度契合。」

有巢氏房屋「社區專家第一品牌」的品牌力，及「在地深耕經營」的品牌理念，吸引葉鈴鈴創業加盟。

品牌軟實力強 客戶好評、經紀人稱讚

有巢氏房屋的品牌力，也大受葉鈴鈴推崇！「房仲成功的第一步就是更要找值得自己信賴、也更受消費者信賴的品牌！有巢氏房屋的品牌形象親切，再加上明確的「社區專家」定位，名片遞出去，客戶感受就是不一樣！」葉鈴鈴店東也分享說：「有巢氏房屋除了親切的品牌形象、用心的加盟總部，還有共享共好的加盟環境、超強的科技工具和系統支援，是我選擇有巢氏房屋的原因！」

「過去從業經驗，讓我深刻體會到品牌力的重要性！有巢氏房屋的品牌訴求是『社區專家－在地深耕經營』，品牌定位鮮明，也跟我的經營理念不謀而合，再加上它讓我見識到什麼叫做專業的加盟總部，所以，當我６年前決定出來創業時，就沒有二想，直接加盟『有巢氏房屋』」。

「創業讓我走出更大格局，替自己、也協助店裡所有夥伴創造成功！我很高興當初選擇有巢氏房屋，健全的加盟環境、龐大的後援，讓我們台北松山三民加盟店可以為消費者提供最優良與專業的服務！」

(中時電子報)