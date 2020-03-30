加盟短短2年多時間，已成為有巢氏房屋台中南區指標店的台中南區璀璨加盟店，在陳寶富店東的帶領下，店總業績年年向上攀升，不但2019年在全店300多家加盟店中，創下業績近3500萬元的好成績，更是獲頒有巢氏房屋「2019年全國店總業績傑出獎」。

陳寶富開心地說：「當初選擇加盟有巢氏房屋，真的選對了！聯賣制度、系統和數位工具的交互運用，帶動成交速度10倍數運轉，讓我們不斷突破自我極限，再創事業高峰。」

有巢氏房屋台中南區璀璨加盟店在陳寶富店東的帶領下，獲頒有巢氏房屋「2019年全國店總業績傑出獎」。(圖／有巢氏房屋提供)

聯賣、系統、數位工具大整合 成交速度10倍速快轉

陳寶富分析，好的加盟環境很重要！有巢氏房屋的聯賣制度公開透明，規章清楚完善，加盟店都有一定的共識，合作起來很安心，沒有其他房仲品牌搶客戶、搶案件的擔憂！

另一方面，隸屬於永慶房產集團的有巢氏房屋，因為集團資源的挹注，讓有巢氏房屋的數位工具，走得很前面。

其系統平台整合了「行動智能經紀人APP」，讓經紀人服務效率加倍，不只物件配對結果可以即時Line給客戶；跟友店聯賣成功，也會即時在APP中呈現，省去往返確認物件狀態的時間。還有「實境找房」服務，搭配全景照片，也讓消費者找房更便利。

陳寶富直說，「再加上有巢氏房屋在大台中的店數市佔高，有上千位經紀人一起幫忙找物件、賣物件，成交速度10倍數快轉，當然帶動業績持續向上攀升。」

有巢氏房屋台中南區璀璨加盟店成立短短２年，便成為台中南區指標店之一。

經營管理動態調整 穩定人心、成就好績效

有巢氏房屋的系統工具對店東的附加價值，在於經營管理上的調整更即時！因為同仁都在系統平台上作業，相關使用數據可以進一步被分析，即時發現問題、即時調整。

陳寶富坦言，2019年店總業績可以逼近3500萬元，是因為我和其他主管在關鍵時刻協助經紀人與客戶進行洽談，踢進臨門一腳，提升成交機率。這也帶動經紀人的向心力和穩定度，讓這群平均年齡不到35歲的團隊，超過半數已經年薪百萬！

有巢氏房屋台中南區璀璨加盟店「認真工作，認真玩」！每年出國旅遊，全店培養出絕佳的默契和情感。

「認真工作，認真玩！」是陳寶富的人生哲學，而他也落實在台中南區璀璨加盟店的帶領上！除了豐厚的獎金制度外，月月聚餐，一年一次國內旅遊、一次國外旅遊，都由他帶隊，全店18人也培養出絕佳的默契和情感。

說到下一階段目標，陳寶富感性地說，目前大家的表現，他很滿意！不管是合作、補位、默契的建立。「當然，好還要更好！我很期待看到2020年再創業績新高紀錄。」他也期許，自己可以打造更大的舞台，讓同仁們都有發揮的空間，並順利在這兩年開出第二店。

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(中時電子報)