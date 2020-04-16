上海東方衛視主跑白宮並來自台灣的記者張經義。(取自張經義微博)

上海東方衛視主跑美國白宮的記者張經義，來自台灣，日前在記者會上被川普詢問從哪來，因回答來自台灣，引起輿論關注。陸委會16日對其「開鍘」，稱他違反兩岸人民關係條例， 將依法查處。然而張的資歷早在去年就被多家媒體報導，陸委會早不罰晚不罰，偏偏選在這時開刀，反而更像是政治操作。

白宮9日的記者會上，上海東方衛視提問時，川普詢問「哪來的」，張經義回答「台灣」，此事同時引起兩岸網友關注，台灣網友批評他明明是代表大陸媒體，幹嘛要牽扯台灣，有大陸網友則質疑，他為什麼不說中國，是不是「祖國讓你丟臉了」？

攤開張經義資歷，1979年在台灣出生，畢業於政治大學新聞和阿拉伯語雙學士，紐約大學國際關係碩士，現擔任東方衛視駐白宮記者。他在2010年加入鳳凰衛視，擔任駐華盛頓記者。2011年正式被錄取成為白宮外國記者團第13位成員，也是首位中文媒體成員。2012年6月還被選為白宮外國記者團的副會長。

優秀的媒體資歷，任誰看到都會大讚是個人才。不過因為處在輿論風口上，陸委會16日說，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，已涉及違反兩岸條例第三十三條第二項國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關的職務或為其成員等相關的規範，將會同相關主管機關盡速依法查處和罰鍰。

然而在整整一年前，2019年4月，《遠見雜誌》就以「他比郭台銘還厲害！是見過川普總統最多次的台灣人」為題，對張經義的精彩媒體資歷做了報導，也明確寫出其任職於東方衛視，通篇報導就是在介紹一位台灣傑出人才，只差沒說是「台灣之光」；而後也有多家台灣媒體跟進，都從介紹厲害人物的角度出發。

如果張經義違法，陸委會為什麼去年看到該報導時，默不作聲，卻在此時輿論風口上，才高調對其開罰？難道就因為他回答來自台灣，讓網民不開心，就必須遭受這樣的處罰？

陸委會此時開鍘，政治考量不言而喻，除了符合民進黨反中抗中的政治正確外，也是間接在嚇阻台灣人才到大陸工作發展。去年內政部對廈門社區主任助理開罰，還記憶猶新，此次對張經義開鍘，間接呼應民進黨政府一手推動的「中共代理人法」，加深兩岸對抗意識，也形同再增加一個殺雞儆猴的樣板。

(旺報 )