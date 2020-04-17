上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他是來自台灣。陸委會表示，東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任中陸黨政軍相關職務。不少網友大怒，「不辦黃安辦記者，又雙重標準？」。

據指出，陸委會16日對其「開鍘」，稱他違反《兩岸人民關係條例》， 將會同主管機關儘速查處，可能處以新台幣10萬至50萬元罰鍰。然而「張的資歷早在去年就被多家媒體報導，陸委會早不罰晚不罰，偏偏選在這時開刀，反而更像是政治操作」。

攤開張經義資歷，1979年在台灣出生，畢業於政治大學新聞和阿拉伯語雙學士，紐約大學國際關係碩士，現擔任東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編。他在2010年加入鳳凰衛視，擔任駐華盛頓記者。2011年正式被錄取成為白宮外國記者團第13位成員，也是首位中文媒體成員。2012年6月還被選為白宮外國記者團的副會長。

張經義人在美國採訪，卻遭自家陸委會表態重罰，讓不少人大感憤怒，張駐點白宮至少7年，陸委會要罰早該罰了，選在輿論風口浪尖上撿尾刀高調「開鍘」，明顯另有所圖，其政治考量不言而喻，除了符合民進黨「反中、抗中」的政治正確外，也是間接在嚇阻台灣人才到大陸工作發展。

更何況，該條例公告禁止罰則民國93年就通過生效，比張更高調的黃安、劉樂研之輩，三不五時出來扯政府後腿，卻不見陸委會硬起來處理過。

最重要的是，民進黨前立委薛凌在大陸的家族人主導的「陽信銀行」早在2013年7月11登陸上海成立子公司「陽信融資租賃（中國）有限公司」，利用民進黨公職身分在上海發大財。時任民進黨中國事務委員會發言人鄭文燦當時受訪被問及陽信一案還表示，「政治歸政治，經濟歸經濟，陽信就代表綠色企業嗎？這說法就不太對！陽信是上市公司耶！」。無怪乎常有人嘲諷民進黨，顏色對了就對了，某些時候黨證比護照還好用。

(中時電子報)