正值美國與大陸近期又因新冠病毒引起政治爭議鬧僵之際，大陸宣布將加強管制口罩等個人防護裝備（PPE）出口，並要求產品的運送要經過強制性的海關檢查，不過此決定恐連帶影響美國對抗疫情前線的醫療人員無法及時取得防護裝備。對此，美國務院表示，已要求陸修訂相關規定，以免影響及時供應。

據路透社報導，對於近期部分國家及醫院抱怨從陸出產的個人防護裝備有所缺陷，陸政府為了確保製造業者及商人不要把未經認證或劣等產品灌入市場，以免損害欲藉援外醫療物資而打造「防疫大國」形象的構想，新加規定中加強管制口罩等個人防護裝備出口，相關產品要經海關強制檢查。不過，此規定也導致大批醫療物資無法運送到正急需美國，讓在醫療前線的醫護人員無法盡快取得這些保命的醫療設備。

而報導引述美國務院備忘錄指出，在迫切需要抗疫物資的時候，這些措施已經造成了阻礙，大批醫療物資被閒置在大陸各地的倉庫中，並指出「我們感謝為確保品質所做的管制，但我們不希望這變成及時出口重要產品的障礙」，希望大陸修訂新的管制，好讓重要的個人防護裝備能夠迅速出口到美國。

美新冠病毒確診數量正在急劇上升，許多醫院面臨著口罩和呼吸機短缺的問題。美國衛生部3月估計，美國每個月需要3億個N95口罩，而大陸是全球醫療物資主要供應國，彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）的資料顯示，大陸出口了40%以上的物資。

(中時電子報)