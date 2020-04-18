國內首見軍艦染疫，3名實習生今日確診，軍艦700多人將會安排入住集中檢疫所，漏夜採檢。值得注意的是，實習生未下船前就發病，返家自行就醫被通報後才確診。國防部表示，該部有派遣醫師瞭解軍艦狀況，但報告都正常，對難以掌握真實情況深感遺憾。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據現行規定，靠我國港口前，需沒有和國外接觸30天才能下船。國防部軍政副部長張哲平表示，軍艦回來的時候，指揮中心特別提醒我們，因為我們3月15日從帛琉離開，於是在海上多留6天，達到30天的規定才能下船。

海軍司令部第一副司令梅家樹表示，艙內空間狹小，食宿及開會空間都有限制，因此必須採分批做規劃，這次無論人員量測體溫 、艙內換器等次數都有所增加，也要求官兵有健康上的疑慮都要馬上回報。正常來說，每個艦艇以1位醫師為標準配置，而遠航因為任務需要，這次增加了2位醫師。

國防部軍政副部長張哲平表示，隨艦的醫官是胸腔內科醫師，每日定期回報健康狀況。然而報告都說正常，難以掌握真實情況，對此國防部深感遺憾。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看起來是有一些判斷的問題。

(中時 )