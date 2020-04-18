海軍敦睦艦隊上月停靠帛琉停靠軍港後進行為期6天的隔離，15日解隔離後，計有700多人下船返家。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將採取類似細胞簡訊的方式公布足跡，但不會傳給全部人，而是請軍艦成員提供手機，將接觸過的人蒐集下來，傳訊息告知曾接觸過的人。

(中時 )