染疫艦隊700多人進社區2天 將採類細胞簡訊通知接觸者 15:072020/04/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊。〈示意圖:國防部提供〉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊上月停靠帛琉停靠軍港後進行為期6天的隔離，15日解隔離後，計有700多人下船返家。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將採取類似細胞簡訊的方式公布足跡，但不會傳給全部人，而是請軍艦成員提供手機，將接觸過的人蒐集下來，傳訊息告知曾接觸過的人。 (中時 ) #700 #細胞簡訊 #接觸過 #停靠 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸影業停擺 逾2千家影院註銷 04:102020/04/14 全球財經 最賺錢App企業 陸11家上榜 04:102020/04/14 全球財經 毅嘉Q1自結獲利 六年同期新高 04:102020/04/14 證券．權證 珊瑚公主號染疫 7返台4確診 00:512020/04/14 生活新聞 需要被療癒 陸霜淇淋疫軍突起 04:092020/04/15 焦點新聞 國壽房貸利率 半年內降1碼 04:102020/04/15 財經要聞 社會10點檔》轄區死人比活人多 派出所報案怪事多 19:002020/04/15 社會 驚！1.4萬人放無薪假 竹科也有700人 11:442020/04/16 財經 提升警察士氣 苗縣頒防疫工作獎勵金 加碼移撥700坪閒置廳舍 17:292020/04/16 生活 首起艦隊淪陷！3實習生染疫 3艘艦艇700人集中檢疫 13:452020/04/18 生活 生活熱門新聞 染疫實習生未下船就發病 國防部認：未掌握實際狀況 - 生活 首起艦隊淪陷！3實習生染疫 3艘艦艇700人集中檢疫 - 生活 獨家》北海岸最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 帛琉零確診軍艦卻染疫 陳時中：當地疑有潛藏病例 - 生活 東南亞疫情升溫 4／21起符合4條件強制住防疫旅館 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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