台灣首見軍艦淪陷！中央流行疫情指揮中心公布，今（19）日國內新增3名確診案例，均為軍艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢。1例在高雄，1例在台中，1例在桃園。3艘軍艦700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

海軍敦睦艦隊3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，3名實習生今確診新冠肺炎，分別是案396、397及398。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，將在今午入住集中檢疫所進行隔離且今晚將漏夜採檢，若陽性就會送醫，陰性將集中隔離14天，解除隔離前會再度採檢，初步結果明日出爐。

國防部軍政副部長張哲平表示，隨艦的醫官是胸腔內科醫師，每日定期回報健康狀況。然而報告都說正常，難以掌握真實情況，對此國防部深感遺憾。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看起來是有一些判斷的問題。

國民黨立法委員吳斯懷對此表示，他多次在委員會提出質詢，要求政府重視國軍防疫整備，提醒國防部必須審慎因應，確實做好超前部署。但非常遺憾，不幸言中。吳斯懷呼籲，國防部必須儘快採取有效措施，慎防軍隊防疫破口出現，影響國家安全。

(中時電子報)