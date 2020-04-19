美國國會正式啟動新冠病毒疫情調查後，參眾兩院本周再加碼，推出法案允許美國因疫情受害民眾對中國大陸政府提出賠償訴訟。多位國會議員同時致函白宮，呼籲美國與國際盟友合作，針對新冠病毒起源展開聯合調查。

《美國之音》報導，美國會共和黨聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)與同黨籍眾議員萊特(Ron Wright)周五提出法案，允許美國公民和地方政府控告中國大陸，要求大陸為美國人民所經歷的傷害承擔責任。史密斯在提案聲明中說，「法案將剝奪中國和任何其他誤導世界衛生組織(WHO)的國家的主權豁免權，並允許美國人在法庭上起訴中國政府，因為中國向世界歪曲了這種新型冠狀病毒的嚴重性和性質，導致他們遭受了損害。」

同時也是美國會暨行政當局中國委員會資深成員的史密斯參議員說，許多美國人因疫情死亡，另一些人將遭受永久性傷害，還有人則因中國大陸的謊言讓他們的企業蒙受損失，法案將讓美國人有機會向大陸追討賠償，希望國會能盡快通過法案。

美國共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)稍早也曾在參議院推出類似法案，主要針對大陸壓制舉報人並隱瞞新冠病毒關鍵資訊法案中提出要求展開國際調查，以全面瞭解損害的程度，然後授權受害者追討賠償。

霍利最近加入另一位共和黨參議員科頓(Tom Cotton)的行列，連署推出《李文亮全球公共健康問責法》（The Li Wenliang Global Public Health Accountability Act）。該法案將制裁那些壓制或扭曲有關國際公共健康危機資訊的外國政府官員。

美國目前已有兩起針對大陸的大型集體訴訟，其一是由佛羅里達州的伯曼法律集團(Berman Law Group)代表新冠病毒肺炎受害者提起，另一起則由醫療保健專業人士在4月份提起，控告大陸囤積個人防護設備。

(中時電子報)