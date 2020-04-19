CDC污染 美延遲新冠測試釀大禍 07:482020/04/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢測人員準備進行新冠肺炎病毒測試的畫面。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CDC實驗室交叉污染減緩了新冠病毒試劑生產 好幾名美國衛生專家透露，疾病管制與預防中心（CDC）實驗室試劑製造污染，導致數星期延遲，減緩了美國對新冠肺炎大流行的應變速度。據美國食品藥物管理局（FDA）發言人說，部份問題出在CDC並未遵守自訂的規範上。 據CNN新聞網18日報導，FDA 發言人周六說，CDC並未按照自身規範，來製造試劑，是在其中一個實驗室，而不是製造設施生產新冠試劑。 (中時電子報) #CDC #武漢肺炎 #新冠肺炎 #美國 #試劑 #污染 #檢測 #延遲 也許您會感興趣 推薦閱讀 林書豪稱新冠病毒被圍剿 民進黨公告也稱新冠 14:422020/04/15 政治 港足比電競 台將陳浩瑋惜敗8強 20:282020/04/15 體育 快評》既然撕破臉 台嗆聲拉高音量展現國際聲望 23:502020/04/15 政治 新冠病毒什麼顏色？陸專家的答案是… 20:012020/04/16 兩岸 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 獨／疫情攪局金曲延後 金鐘暫定9月底登場為三金揭幕 18:082020/04/17 娛樂 宣傳台灣 企甲足賽周日起場場直播 18:392020/04/17 體育 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 國際 方季惟在家防疫修行 新歌千張24小時完售 20:102020/04/18 娛樂 主婦變紅牌確診！他揭酒店小姐染病接客 背後傻眼原因 21:152020/04/18 娛樂 國際熱門新聞 梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤 - 國際 新冠致巨大損失 美國會推法案要陸賠償 - 時事 阿富汗總統府官員連環倒 恐怖病因指向它！ - 國際 俄羅斯暗指美國研究病原體 目標軍事用途 - 國際 陸新規恐讓美醫療人員遭殃 美請求陸了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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