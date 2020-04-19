CDC實驗室交叉污染減緩了新冠病毒試劑生產

好幾名美國衛生專家透露，疾病管制與預防中心（CDC）實驗室試劑製造污染，導致數星期延遲，減緩了美國對新冠肺炎大流行的應變速度。據美國食品藥物管理局（FDA）發言人說，部份問題出在CDC並未遵守自訂的規範上。

據CNN新聞網18日報導，FDA 發言人周六說，CDC並未按照自身規範，來製造試劑，是在其中一個實驗室，而不是製造設施生產新冠試劑。

(中時電子報)