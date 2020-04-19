240家藥局退出口罩實名制，政府決加快口罩3.0上路時程，預計最快22日起民眾可持健保卡，到四大超商1萬多家門市的事務機預訂口罩，有參加2.0網購的人可續購下一輪，沒有參加2.0的人也可預購，領取時付費，減輕藥局壓力負擔。

口罩3.0機制，是民眾只要持健保卡到超商，無論是預購、續購都能一次解決，會新增「取口罩續訂下一輪」的新功能。官員表示，使用口罩實名制2.0曾在網路預購的人，可至超商事務機取貨時順便按下「續訂」功能完成下一期口罩續訂；而未使用2.0網購的人也可在超商事務機插入健保卡進行預購，之後再至原超商付費取貨，3.0更友善方便民眾購買口罩。

日前唐鳳親赴超商事務機測試續訂下一輪，僅花55秒完成，她指出，為保護個資，如同現行「健保卡查詢地方稅」功能，事務機只有驗證身份證號及卡片是否有效，沒有開啟任何其他健保卡的存取權限。

至於付費方式，究竟續採ATM轉帳、信用卡繳費或新增現金付費、悠遊卡、一卡通結帳，政院人士表示，金流部分仍在協調中，因涉及民眾重複繳費退費等問題，尚待進一步確認。

(中時電子報)