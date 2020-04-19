敦睦艦隊任務結束停靠高雄！市長韓國瑜緊急召開臨時應變會議，會議後接受媒體聯訪說明最新情形。
高雄市衛生局指出，敦睦艦隊8位高雄確診個案已進行疫調，7個地點有超過30分鐘以上停留，今晚開始即時廣播，呼籲在場的人做好防護措施，衛生單位將後續進行監測與疫調。希望中央能夠針對744位的足跡訊息可以給我們，除了8位高雄確診個案，其他確診個案的訊息也希望中央可以提供。即日起，8位密切接觸者做14天居家隔離。這24位確診的希望有軍方的疫調訊息可以提供給我們，我們可以及早做準備，了解這些人的接觸史，事先做部署跟掌握。
目前高雄市8位的密切接觸者會做14天居家隔離，也希望能在14天結束前做採檢，避免社區傳播的風險。
此次疫情4/15陸續放假產生的個案，從3/15離開帛琉到4/15將近一個月時間，艦隊上的健康管理是否有出現狀況，期待未來能有資訊提供給我們做參考。
韓國瑜表示，艦隊應該列為跟鑽石公主號一樣的防疫等級，今晚10點多就要關閉個地點，會來判定是否在周二可以繼續營業。
(中時電子報)
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