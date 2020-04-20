4/20-4/26｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

繼日前連續2天0確診後，台灣新冠肺炎疫情突然大爆走！有「國師」之稱的星座專家唐綺陽藉由觀測最近的星象，能預測未來局勢劇變，她指出局勢大亂、影響民生是必然，端賴五到九月期間，人類是否願意放下自私自我、非服膺政治去解決問題，才可能稍稍改寫十月後「政局架構崩盤」的劇烈程度。同時，唐也透露疫情真正趨緩的時間點，「拐點將出現在6月上旬」。但也不代表能放鬆警戒「某種程度，12月前都不能放鬆，口罩還要戴到至少12月，因為今年『一放鬆就有事』，所以還不能掉以輕心」。

世界大架構震盪之下，就算是防疫資優生，生活、工作、收入都不可避免受巨大影響。4/26（日）冥王星將逆行，會逆行到10/4，在這之前的一段時間，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，唐綺陽要請大家提高警覺，反思導致這波崩潰、死亡原因，架構崩潰原因，並且一路追究「之前因情勢所逼，而沒空追究的事」，直到十月不鬆手。

唐綺陽預測雖未必再次「疫情死亡大爆發」，但她說也很可能是「政局作死大爆發」，局勢大亂、影響民生是必然。十月的劇本怎麼寫？唐說，端賴五到九月期間，人類是否願意放下自私自我、願意反省、願意拋卻僵化、服膺人性而非服膺政治去解決問題，才可能稍稍改寫十月後「政局架構崩盤」的劇烈程度。唐綺陽更直言，「我沒說不崩盤，只是崩得好看一點跟難看一點的區別」。

木星5/14開始逆行直到9/13，代表了將開始驗收「各國政府的比賽」之成績，她擔心「落後國家會因控管不力、過度政治操弄在逆行期大爆發」。

唐綺陽說，有鑑於過去兩個月台灣控管得不錯，世界的確已注意到台灣。雖然忽然又有軍艦疫情令人憂心，但只要「以奏效方式應對」，應能「做出最佳處理」，以專業繼續守護台灣，只要五月中之前真靠專業、謹慎把疫情確實守好，恢復正常生活就有望了。但她說還是絕對不能放鬆，苦口婆心說道：「十二月前都不能放鬆，口罩還要戴到至少十二月，因為今年『一放鬆就有事』，還不能掉以輕心。」

至於病毒、疫情究竟何時才能真正趨緩？唐綺陽表示，那就得看海王星了，海王星將於6月23日逆行，「關於病毒本身的真正拐點將出現在6月（6月上旬有感），結果有可能是病毒沒那麼厲害了，或人類已適應防疫生活，或找到克服辦法。另外，六月起有感的海王逆行，也會予以起底、真相大白。

未來這一周，太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。

重要星象：太陽、天王即將合相，冥王星停滯期，冥王星逆行 。

工作注意↓

白羊：面對外在情勢，要拿出專業能力

巨蟹：對於上頭的指令，接得住就贏了

處女：過去累積的信用，會幫助加分

水瓶：當回應不如預期，請保持平常心

桃花注意↓

金牛：是時候好好評估這段感情了

雙子：有戲劇性的桃花出現

天蠍：平時的表現會影響桃花的機會

魔羯：遇到熱烈追求，喜不喜歡自己決定

財運注意↓

天秤：抓緊小額支出，手不能太鬆

雙魚：要看清楚，別太隨興或太靠直覺

健康注意↓

獅子：鍛鍊有成，身體狀況有好轉的跡象

射手：當心精氣神流失，請好好重視健康

病毒、疫情究竟何時才能真正趨緩？唐綺陽洩天機。（圖//摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)