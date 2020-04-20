德大報為新冠求償5兆 北京怒了 09:512020/04/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美、英、法等國相繼質疑，北京隱瞞新冠肺炎實際疫情後，德國第一大報「畫報」（Bild）乾脆向中方求償，說它欠了柏林1300億英鎊（近5兆台幣），而激怒了大陸。 (中時電子報) #求償 #5兆 #乾脆 #德大報 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒什麼顏色？陸專家的答案是… 20:012020/04/16 兩岸 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 國際 北京明定8類人員 需核酸檢測 18:572020/04/19 兩岸 獨》華航工會劉惠宗：只要不裁員 什麼都可以談 17:292020/04/19 財經 為企業輸血 武漢推200億人幣定向紓困資金 18:582020/04/19 兩岸 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 百貨停業第一椿！漢神巨蛋周一起停業2天消毒 21:172020/04/19 財經 藍委晚間串連發文 嗆蔡不普發現金 21:002020/04/19 政治 美國2000萬人失業 上萬輛車排隊領食物 22:412020/04/19 國際 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 23:182020/04/19 國際 國際熱門新聞 加拿大史上最慘槍擊案 含警、嫌共釀17死 - 時事 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 - 國際 曾經的防疫典範 揭新加坡疫情爆炸2大錯誤 - 國際 德大報為新冠求償5兆 北京怒了 - 國際 梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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