日本新冠肺炎疫情持續升溫，首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施。日本政府還提供全日本的家庭，每戶發放兩個「布口罩」，以此讓日本民眾在缺口罩時可以清洗布口罩並且重複使用。不過，日本民眾不領情，許多人收到口罩後卻是是嫌小，或是嫌洗了會縮水。近日，在社交沒體上一段影片被瘋傳，許多民眾湧入美式賣場好市多搶購口罩，戰況讓網友看了紛紛直呼「根本是喪屍」。

日本的疫情仍未見減緩，政府16日時宣布緊急狀態擴大至全國實施，盼民眾少出門，更宣布要提供給每戶家庭寄送兩個「布口罩」，以此讓日本民眾在缺口罩時可以清洗後重複使用。但在發送過後，許多收到的人不是嫌小就是嫌洗了會縮水，還有人看到口罩上有蟲或是頭髮等，因此抱怨配送來的布口罩的品質。

日本民眾只好自行外出購買口罩，有網友在推特上PO出一段影片，是許多人擠爆好市多，當工作人員將口罩拆箱後，這些日本民眾不顧平時守秩序的禮貌，大家都秒變成喪屍，手伸出來就是一陣狂抓，處心積慮就是為了搶到一盒口罩。

影片一曝光後，許多網友看了也紛紛回應，「生命危機面前，已經沒有形象」、「這才是真正的為生命奮鬥」、「恐怖！平常的守禮亦不見了」、「擠成這樣，可能更會增加民眾感染風險吧」。

(中時電子報)