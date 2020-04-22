【現場直擊】敦睦27人染疫延燒! 蔡總統11:00敞廳談話｜2020.04.22

敦睦艦隊員染疫趴趴走，引發全民恐慌和對國軍的信任危機，蔡英文總統預計今天上午11點，針對近日國人關心時事題目與媒體說明，以穩定國人信心。

雖然國防部昨天已公布四大檢討缺失，並已調職相關人員，但國人仍有疑慮，因此，蔡英文將針對質疑部分作回應。

(中時電子報)