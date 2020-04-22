直播》敦睦艦隊員引發國軍信任危機 蔡英文將出面穩定民心 10:532020/04/22 中時電子報 鄭年凱 、 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】敦睦27人染疫延燒! 蔡總統11:00敞廳談話｜2020.04.22 敦睦艦隊員染疫趴趴走，引發全民恐慌和對國軍的信任危機，蔡英文總統預計今天上午11點，針對近日國人關心時事題目與媒體說明，以穩定國人信心。 雖然國防部昨天已公布四大檢討缺失，並已調職相關人員，但國人仍有疑慮，因此，蔡英文將針對質疑部分作回應。 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 (中時電子報) #國人 #敦睦艦隊 #引發 #國軍 #信任危機 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊官兵確診 曾停帛琉但在左營發病 13:492020/04/18 政治 敦睦艦隊平常都在海外做「這些事」SARS那年也曾出訪... 14:452020/04/18 政治 敦睦艦隊3人確診 總統蔡英文下令700官兵全隔離 16:582020/04/18 社會 海軍敦睦艦隊3實習生確診 吳斯懷說話了 17:002020/04/18 政治 敦睦艦隊遭病毒攻陷 他預言：這些大官準備「起飛」 18:092020/04/18 生活 獨》敦睦艦隊官兵營區隔離 最高階級是陳道輝少將 21:302020/04/18 政治 敦睦艦隊官兵確診 國民黨團：國軍與行政院說清楚是否隱瞞疫情 23:462020/04/18 政治 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 比指揮官大？國防部發言人這段解釋 杜紫宸開轟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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