海軍爆發27人感染新冠肺炎，目前仍未找到感染源，加上700多名官兵趴趴走，就怕防疫出現破口。今（22）日軍方赴立院接受質詢，立委王定宇指出艦上官兵出現不適，上報的資料卻出現不符的狀況，且遺漏的恰好是新冠肺炎相關症狀，要求軍方盡速釐清。

立委王定宇質詢海軍司令部副司令梅家樹。（圖／摘自國會頻道）

王定宇追查艦上病歷流程，指出資料上報時發生遺漏，據了解，基層醫官都有確實上報，包括拉肚子、牙痛等症狀，但卻與艦指部收到的資料不符，沒收到發燒等資訊，代表艦長、支隊長、艦指部其中一個環節出了問題，且遺漏的症狀資料剛好與新冠肺炎病徵一樣，恐是所有錯誤的源頭。

海軍司令部副司令梅家樹表示，這是目前調查重點，因為要找到當事人，但目前無法直接對話，「我們困難是在這」，保證不會讓基層背黑鍋，也會釐清所有問題。

另外，王定宇也提到，在14、15日人員放行入境前聯檢，但檢疫卻不包含嗅覺、味覺異常的勾選項目，可能也是需釐清的部分。

(中時電子報)