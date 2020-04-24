航港局24日表示，經交通部林佳龍部長指示，鑑於載客小船業者因新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內觀光景點的嚴峻情勢，航港局加派人力、全力加班作業，在5天內快速完成全國各地載客小船經營業者「九成以上、共386家、約5千萬元」紓困審核作業，今日起陸續入帳，補助載客小船雇員薪資近千人。

航港局局長郭添貴指出，因應新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內觀光景點的嚴峻情勢，航港局依據交通部4月20日公告「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法修正條文」，取得載客小船駕駛及助手薪資補貼法源後，即同步修訂對應作業要點。

同時，航港局說，也立即啟動轄下四個航務中心，指派專人前往經營載客小船業者活動地區，如日月潭、澎湖、石門水庫、淡水河、鯉魚潭、綠島蘭嶼、金門、馬祖、基隆、高雄、台中、花蓮等地，與相關公會連絡，逐家逐艘輔導業者申請。

航港局說，統計短短5日，已輔導386家載客小船，申請者將於今日起收到補助金，最慢也將於下週一（27日）入帳，以提供載客小船業者最快速、直接的幫助。航港局強調，後續仍將多元、多面向的積極推動各類協助海運業者對抗嚴峻疫情的作為。

(工商 )