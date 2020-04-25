自外媒傳出北韓最高領導人金正恩因手術陷入病危，雖然北韓官媒已反駁，但金正恩未現身，健康狀況仍引全球關注。據路透社引述引據三名知情人士報導，大陸已派遣包含醫療專家的團隊至北韓，並給予醫療建議。

據路透社引述引據三名知情人士報導，大陸已派遣包含醫療專家的團隊至北韓，並給予醫療建議。

報導指出，兩名知情人士指出，由中共中央對外聯絡部資深官員帶領的團隊已於23日自北京出發。中央對外聯絡部是中共對北韓工作最主要的單位。大陸外交部與中央對外聯絡部都尚未回覆路透社的置評請求。

金正恩病危相關新聞起於由脫北者在南韓組成的《每日北韓》（Daily NK）引述據北韓線民提供的情資，指出金正恩12日接受心血管外科手術。而CNN新聞網21日報導，據知情美國官員說，華府正在監看北韓最高領導人金正恩動心臟手術後病危的情資，並指出36歲的金正恩4月15日沒有出席祖父金日成的誕辰紀念，而這是前所未見的，令人懷疑他的健康狀況。

不過對於金正恩陷入病危的傳聞，南韓以及大陸官員皆已予否認。南韓官員表示，沒有跡象顯示北韓內部有任何異常變化。而美國總統川普對於此一傳聞也表示「這報導是不正確的」。報導也指出，一名與美情報人員熟悉的美官員表示，目前已知金正恩確實有健康問題，但沒有理由就此總結他已陷入病危，或者永遠無法出席公開活動。

另外，據日本東京新聞與英國《鏡報》報導，日本政府高官說，金正恩11日出席在平壤舉行的勞動黨中央委員會政治局會議後，由於隨扈感染新冠肺炎，上周已搭乘專用火車，離開人口稠密的首都平壤，前往港都元山（Wonsan）的海灘別墅辦公。11日的活動是金正恩近期最後一場公開活動。

(中時電子報)